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Москве не хватает 50 тысяч строителей

15 марта 2018 г. 223
Фото: © shutterstock.com

Московская стройотрасль испытывает дефицит в строителях – городу не хватает порядка 50 тысяч специалистов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве на сегодняшний день реализуется "целый ряд мегапроектов". Это программа реновации, Московские центральные диаметры, строительство метро.  "Именно поэтому для полноценной работы строительного комплекса не хватает порядка 50 тысяч специалистов", - подчеркнул заммэра.

Только метростроителей, по его словам, не хватает порядка 20 тысяч. Город планирует привлекать в отрасль молодых специалистов с "нестандартным, инновационным подходом".

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