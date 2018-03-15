Москве не хватает 50 тысяч строителей

Московская стройотрасль испытывает дефицит в строителях – городу не хватает порядка 50 тысяч специалистов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве на сегодняшний день реализуется "целый ряд мегапроектов". Это программа реновации, Московские центральные диаметры, строительство метро. "Именно поэтому для полноценной работы строительного комплекса не хватает порядка 50 тысяч специалистов", - подчеркнул заммэра.

Только метростроителей, по его словам, не хватает порядка 20 тысяч. Город планирует привлекать в отрасль молодых специалистов с "нестандартным, инновационным подходом".