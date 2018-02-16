Москвичам предлагают переименовать линии метро

На портале "Активный гражданин" собираются запустить голосование о названиях линий Московского метрополитена, говорится на сайте столичной мэрии.

Участникам проекта предложат создать номерную систему (первая, вторая и так далее), цветовую гамму или же выступить за сохранение официальных названий веток.

Нынешняя система обозначений линий метро используется с 1990-х годов, отмечается в сообщении. Она включает официальное название, цветовое обозначение и порядковый номер ветки.

Сейчас метрополитен насчитывает 14 линий общей протяженностью 408 км.