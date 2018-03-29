Мособлдума снова отказала в референдуме по строительству мусоросжигательных заводов

Московская областная дума на заседании в четверг вновь отказала инициативной группе в проведении референдума по вопросу проектирования и строительства заводов по термическому обезвреживанию отходов в Подмосковье, передает "Интерфакс".

Депутаты отметили, что вопросы, которые планировалось вынести на референдум, уже регулируются и региональным, и федеральным законодательством.

Инициативная группа собиралась вынести на областной референдум вопрос "Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию термических коммунальных отходов, а также резервирование земель под строительство таких предприятий?".

С предложением проведения аналогичного референдума инициативная группа выходила в ноябре прошлого года.