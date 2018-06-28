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Муниципалитеты получат право изымать городские трущобы

28 июня 2018 г. 454
Фото: © shutterstock.com

Муниципальные образования получат право изымать неэффективно используемые земельные участки в российских городах. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что цель этих изменений в законодательство – создание условий для развития депрессивных территорий в рамках населенных пунктов. Он пояснил, что речь, прежде всего, идет о бывших промзонах, передает "Интерфакс".

Такие территории часто занимают значительные площади и иногда располагаются в центрах городов, при этом там процветает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности, участки превращаются в трущобы, подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что закон, благодаря которому можно ускорить вовлечение таких земель в оборот, был принят два года назад. Теперь же подготовлен ряд дополнений, в том числе, касающихся права муниципалитетов изымать такую недвижимость.   "Разумеется, при  соблюдении  целого ряда правовых  условий",  -  добавил премьер-министр.

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