Муниципалитеты получат право изымать городские трущобы

Глава правительства отметил, что цель этих изменений в законодательство – создание условий для развития депрессивных территорий в рамках населенных пунктов. Он пояснил, что речь, прежде всего, идет о бывших промзонах, передает "Интерфакс".

Такие территории часто занимают значительные площади и иногда располагаются в центрах городов, при этом там процветает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности, участки превращаются в трущобы, подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что закон, благодаря которому можно ускорить вовлечение таких земель в оборот, был принят два года назад. Теперь же подготовлен ряд дополнений, в том числе, касающихся права муниципалитетов изымать такую недвижимость. "Разумеется, при соблюдении целого ряда правовых условий", - добавил премьер-министр.