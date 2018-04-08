Мусорным вопросом под Волоколамском занялись голландские специалисты

Под разными углами на этой неделе смотрели голландские эксперты на гору проблем, которая десятилетиями копилась под Волоколамском. Но ничего нового специалисты, которые обезвредили десятки свалок по всему миру, на полигоне Ядрово не нашли. Работа предстоит по уже знакомому сценарию. Впереди - долгий процесс дегазации и рекультивации.

Экскаваторы утрамбовывают мусор, сверху кладут геотекстиль, не пропускающий воздух, дальше - песок. Полигон "Ядрово" готовят к дегазации ускоренными темпами. Голландские специалисты приехали проверить, все ли идет по плану и готово ли к монтажу самой системы.

"Наша задача сейчас, и это самое главное, создать правильный угол, чтобы с полигона уходила вода. Пока мы видим, что все в норме - угол правильный. Следующий этап - поставка оборудования и материалов для проведения дегазации", - пояснил Фрэнк Верной, проект-менеджер компании Multriwell BV (Нидерланды).

После того, как полигон накроют "сэндвичем", в нем сделают проколы через каждые 3 метра. По этим шахтам на поверхность пойдет свалочный газ, дальше его будут сжигать при температуре 1200 градусов. На выходе от веществ, которые и вызывают неприятный запах, не останется ничего.

"Этот полигон обычный, ничем не отличается от тех полигонов, которые есть, например, в Восточной Европе. Сейчас появилась возможность использовать здесь современные технологии и исправить ту ситуацию, которая сложилась", - говорит Деннис Зеггерс, инженер компании Royal Haskoning Dhv (Нидерланды).

Как бы этого ни хотелось жителям, чиновникам и специалистам, полигон не исчезнет в одночасье. Свалке "Ядрово" почти сорок лет. "Мы пожинаем сейчас плоды того, что у нас было тогда. Сам процесс подготовки полигона, его утилизация — это тоже определенное время", - подчеркнул Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций.

Пока специалисты борются со старым мусором, миллионы жителей региона выбрасывают новые тонны отходов. В день каждый житель России генерирует больше килограмма мусора. В год — 400, почти полтонны. Только Московская область свозит на полигоны больше 9 миллионов тонн ежегодно.

Голландец Деннис Зеггерс обезвредил больше сотни полигонов в Европе. Саркофаг и факельная установка - это только начальная стадия. Единственный способ решения проблемы — классическая цепочка: сортировка, переработка и сжигание того, что осталось.

"Самый лучший вариант, конечно, это свалку полностью убрать. То есть то, что там можно переработать, отправить на сортировку. Но я считаю, что оставшееся нужно все же отправлять на мусоросжигательные заводы., потому что Европа показывает, что это самый лучший способ ликвидации", - отмечает Александр Шилов, профессор кафедры управления природопользованием и охраны окружающей среды Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В Европе ни одна технология не позволяет добиться стопроцентной переработки отходов. Даже в идеальном случае до половины все равно приходится сжигать. Сама технология такова: перед тем, как мусор попадает на завод, его сортируют, и делают это сами жители. Тут мусор не просто сжигают, а производят при этом электроэнергию.

Отходы выгружаются в бункер с пониженным давлением, затем отправляются в саму печь. Дымовые газы очищаются с помощью реагентов, а вредные диоксины и тяжелые металлы нейтрализуют активированным углем. На выходе — безвредный пар. По такому же принципу будут работать и мусоросжигательные заводы в Московской области. Строительство первого начнется совсем скоро.

"На сегодняшний день у нас заключены четыре инвестконтракта по заводам по термическому обезвреживанию. И компании-инвесторы готовы приступать к строительству соответствующих объектов", - сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Технология новейшая и безопасная. А на полигоне "Ядрово" все работы по дегазации обещают закончить к 15 июня.