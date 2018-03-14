Мусороперерабатывающие заводы в Подмосковье построят в течение 2 лет

В течение двух лет в Московской области планируют построить мусороперерабатывающие завода, сообщил министр экологии региона Александр Коган.
Всего в Подмосковье построят 11 заводов, которые "должны решить проблему раз и навсегда". Уже заключено несколько инвестиционных контрактов, передаются земельные участки, рассказал министр.
В частности, строительство такого предприятия запланировано на территории полигона "Ядрово" в Волоколамском районе.
"На этом полигоне предусмотрено строительство современного перерабатывающего завода… предусмотрено до конца года. По этому полигону у нас есть четкий план", - приводит слова Когана РИА Новости.
Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах с полигона. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества воздуха.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с мусорными полигонами в Подмосковье находится на контроле у Владимира Путина.
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