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Мусороперерабатывающие заводы в Подмосковье построят в течение 2 лет

14 марта 2018 г. 627
Фото: © shutterstock.com

В течение двух лет в Московской области планируют построить мусороперерабатывающие завода, сообщил министр экологии региона Александр Коган.

Всего в Подмосковье построят 11 заводов, которые "должны решить проблему раз и навсегда". Уже заключено несколько инвестиционных контрактов, передаются земельные участки, рассказал министр. 

В частности, строительство такого предприятия запланировано на территории полигона "Ядрово" в Волоколамском районе.  

"На этом полигоне предусмотрено строительство современного перерабатывающего завода… предусмотрено до конца года. По этому полигону у нас есть четкий план", - приводит слова Когана РИА Новости

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах с полигона. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества воздуха.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с мусорными полигонами в Подмосковье находится на контроле у Владимира Путина.

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