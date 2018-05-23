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Музей футбола появится в "Лужниках" после ЧМ-2018

23 мая 2018 г. 295

Место для музея уже подобрано на территории спорткомплекса, сейчас идет проектировка. Также уже собрана часть экпанатов

Музей футбола планируется открыть на территории спортивного кмплекса "Лужники" после чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы действительно в составе "Лужников" сейчас проектируем и планируем место для музея футбола, часть экспонатов уже подобрано. Это будет после завершения чемпионата мира по футболу, когда стадион войдет в режим нормального функционирования", - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-мэр также добавил, что на время проведения чемпионата строительные работы будут ограничены, капитальное строительство будет остановлено полностью. Сейчас стадион полностью готов к проведению соревнований, завершаются работы по установке временных сооружений, добавил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Церемония открытия  мундиаля состоится в "Лужниках".

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