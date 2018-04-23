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На "Аллее правителей" в Москве установили бюст Бориса Ельцина

23 апреля 2018 г. 1285
Фото: © Global Look Press

Бюст первого президента России Бориса Ельцина установили на "Аллее правителей" в Российском военно-историческом обществе.

Бюст работы Зураба Церетели открыли под звуки российского гимна. На церемонии присутствовала вдова бывшего президента Наина Ельцина, сообщает РИА Новости.

Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил, что аллея открывалась в три этапа: правители дореволюционной России от Рюрика до 197 года, советские правители и, наконец, правители современной России – этот этап начался с Ельцина.

Первый президент России Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года.

На "Аллее правителей" установлены бюсты 42 руководителей страны, среди них бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева. В граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых. Вся аллея создана Церетели.

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