ГлавнаяГородНа базе объектов ЧМ-2018 будут развивать детский спорт

На базе объектов ЧМ-2018 будут развивать детский спорт

26 июня 2018 г. 747
Фото: © shutterstock.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов обеспечить эффективное использование инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу.

На базе объектов, построенных к ЧМ, будет сформирована среда для занятий массовым спортом, в том числе и для детского спорта. Глава государства поручил создавать детские футбольные центры, футбольные команды и обеспечить их участие в соревнованиях, говорится на сайте Кремля.  

Новые объекты также будут использовать в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

Поручение вошло в перечень поручений по итогам "Прямой линии", прошедшей 7 июня.  Доклад о дальнейшем использовании футбольной инфраструктуры должен быть подготовлен к 15 августа.

В ходе "Прямой линии", обращаясь к губернаторам регионов, где проходят матчи чемпионата, президент подчеркнул, что спортивные объекты не должны использоваться в качестве рынков, как это было в Москве в 90-е годы.  "Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов", - отметил глава государства.

Он добавил, что по завершении турнира вся инфраструктура будет передана регионам, и будущее объектов во многом будет зависеть от местных руководителей.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Путин Владимир Владимирович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
26 июня 2018 г. 635
На юге Москвы вместо дворов построят парки 635
26 июня 2018 г. 688
Москва стала лидером по капремонту 688
26 июня 2018 г. 747
На базе объектов ЧМ-2018 будут развивать детский спорт 747
26 июня 2018 г. 943
Помощь при переезде сможет получить каждый участник реновации 943
26 июня 2018 г. 896
Покупатель с доставкой: борьба девелоперов за клиентов принимает новые... 896
26 июня 2018 г. 1449
ЖК "Солнечная система" в Химках достроят после банкротства Urban Group 1449
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.