На базе объектов ЧМ-2018 будут развивать детский спорт

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов обеспечить эффективное использование инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу.

На базе объектов, построенных к ЧМ, будет сформирована среда для занятий массовым спортом, в том числе и для детского спорта. Глава государства поручил создавать детские футбольные центры, футбольные команды и обеспечить их участие в соревнованиях, говорится на сайте Кремля.

Новые объекты также будут использовать в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

Поручение вошло в перечень поручений по итогам "Прямой линии", прошедшей 7 июня. Доклад о дальнейшем использовании футбольной инфраструктуры должен быть подготовлен к 15 августа.

В ходе "Прямой линии", обращаясь к губернаторам регионов, где проходят матчи чемпионата, президент подчеркнул, что спортивные объекты не должны использоваться в качестве рынков, как это было в Москве в 90-е годы. "Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов", - отметил глава государства.

Он добавил, что по завершении турнира вся инфраструктура будет передана регионам, и будущее объектов во многом будет зависеть от местных руководителей.