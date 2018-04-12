На Большом кольце метро Москвы построят 22 ТПУ

Две станции Большого кольца будут выходить к железнодорожным вокзалам – Рижскому и Савеловскому

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется построить 22 транспортно-пересадочных узла, сообщил руководитель департамента строительств города Москвы Андрей Бочкарев.

"Двадцать два транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - сказал Андрей Бочкарев.

Сегодня уже работает переход между станциями "Шелепиха" БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Ещё одним ТПУ, который объединит станции БКЛ и МЦК, станет ТПУ "Рязанская".

Две станции Большого кольца будут выходить к железнодорожным вокзалам. К платформам Савеловского вокзала можно будет пройти со станции "Нижняя Масловка", а из вестибюля станции "Ржевская" - к Рижскому вокзалу.

Большая кольцевая линия московской подземки — крупнейший в мире проект в области метростроения. Большое кольцо соединит 31 станцию, его протяженность составит 67 км.

Первый участок БКЛ - от станции "Петровский Парк" до станции "Деловой центр" - был открыт в конце февраля. Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что юго-западный участок БКЛ планируется запустить в 2020 году. Полностью строительство БКЛ планируется завершить в 2022 году.