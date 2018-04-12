ГлавнаяГородНа Большом кольце метро Москвы построят 22 ТПУ

На Большом кольце метро Москвы построят 22 ТПУ

12 апреля 2018 г. 1748

 Две станции Большого кольца будут выходить к железнодорожным вокзалам – Рижскому и Савеловскому

 

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется построить 22 транспортно-пересадочных узла, сообщил руководитель департамента строительств города Москвы Андрей Бочкарев.

"Двадцать два транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - сказал Андрей Бочкарев.

Сегодня уже работает переход между станциями "Шелепиха" БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Ещё одним ТПУ, который объединит станции БКЛ и МЦК, станет ТПУ "Рязанская".

Две станции Большого кольца будут выходить к железнодорожным вокзалам. К платформам Савеловского вокзала можно будет пройти со станции "Нижняя Масловка", а из вестибюля станции "Ржевская" - к Рижскому вокзалу.

Большая кольцевая линия московской подземки — крупнейший в мире проект в области метростроения. Большое кольцо соединит 31 станцию, его протяженность составит 67 км.

Первый участок БКЛ - от станции "Петровский Парк" до станции "Деловой центр" - был открыт в конце февраля. Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что юго-западный участок БКЛ планируется запустить в 2020 году. Полностью строительство БКЛ планируется завершить в 2022 году.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
12 апреля 2018 г. 218
Вместо ТПУ "Волжская" в Москве построят дома для реновации 218
12 апреля 2018 г. 2450
Заброшенные дома Испании 2450
12 апреля 2018 г. 871
В Москве стало на 18 долгостроев меньше 871
12 апреля 2018 г. 1420
Почти 20 объектов исключили из перечня долгостроев в Москве   1420
12 апреля 2018 г. 637
Новый рекорд: в I квартале в России выдано ипотеки на 600 миллиардов р... 637
12 апреля 2018 г. 1748
На Большом кольце метро Москвы построят 22 ТПУ 1748
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.