На карте московского метро в этом году появится 21 новая станция

Двадцать одну станцию метрополитена планируется построить до конца этого года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году у нас будет год метро. Сегодня мы совершенно точно видим 21 станцию, порядка 50 километров линий метро, три депо. Вообще, стремимся к показателю порядка 52 километров линий метро и 24 станции метрополитена", - рассказал вице-мэр.

Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина - плану развития метро до 2025 года - в ближайшие годы город будет много проектировать и строить. "Практически 95% города будет охвачено метро", - сказал он.

Ранее он сообщал, что в этом году для пассажиров должны быть открыты, помимо первого участка Большой кольцевой линии метро, участки Люблинско-Дмитровской линии, Калининско-Солнцевской линии, а также Кожуховская линия.