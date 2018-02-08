На карте московского метро в этом году появится 21 новая станция

В планах столичных властей охватить метро 95% территории города
Двадцать одну станцию метрополитена планируется построить до конца этого года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В этом году у нас будет год метро. Сегодня мы совершенно точно видим 21 станцию, порядка 50 километров линий метро, три депо. Вообще, стремимся к показателю порядка 52 километров линий метро и 24 станции метрополитена", - рассказал вице-мэр.
Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина - плану развития метро до 2025 года - в ближайшие годы город будет много проектировать и строить. "Практически 95% города будет охвачено метро", - сказал он.
Ранее он сообщал, что в этом году для пассажиров должны быть открыты, помимо первого участка Большой кольцевой линии метро, участки Люблинско-Дмитровской линии, Калининско-Солнцевской линии, а также Кожуховская линия.
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