ГлавнаяГород На карте московского метро в этом году появится 21 новая станция

На карте московского метро в этом году появится 21 новая станция

8 февраля 2018 г. 898

В планах столичных властей охватить метро 95% территории города

Двадцать одну станцию метрополитена планируется построить до конца этого года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
 
"В этом году у нас будет год метро. Сегодня мы совершенно точно видим 21 станцию, порядка 50 километров линий метро, три депо. Вообще, стремимся к показателю порядка 52 километров линий метро и 24 станции метрополитена", - рассказал вице-мэр.
 
Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина - плану развития метро до 2025 года - в ближайшие годы город будет много проектировать и строить. "Практически 95% города будет охвачено метро", - сказал он.
 
Ранее он сообщал, что в этом году для пассажиров должны быть открыты, помимо первого участка Большой кольцевой линии метро, участки Люблинско-Дмитровской линии, Калининско-Солнцевской линии, а также Кожуховская линия.
Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
8 февраля 2018 г. 276
Концертный зал в "Зарядье" планируют открыть ко Дню города 276
8 февраля 2018 г. 463
Собянин поручил повысить зарплаты строителям 463
8 февраля 2018 г. 898
На карте московского метро в этом году появится 21 новая станция 898
8 февраля 2018 г. 971
"Горбушку" начнут сносить не раньше 2019 года 971
7 февраля 2018 г. 797
Спрос на офисы вернулся к докризисным показателям 797
7 февраля 2018 г. 1131
В Грозном построят терминал аэропорта в форме полумесяца 1131
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.