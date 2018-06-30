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На месте бывшего Черкизовского рынка построят 150 тысяч квадратов жилья по реновации

30 июня 2018 г. 83

Уже идёт строительство домов первой очереди совместно с ГК ПИК. До конца года станет ясно, сколько точно людей смогут переехать в эти дома.

На территории бывшего Черкизовского рынка будет построено до 150 тысяч квадратных метров жилья в рамках реновации, строительство первой очереди уже идёт, сообщил в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас практически во всех районах подобраны стартовые площадки, если говорить про Восток, то у нас очень хорошая площадка на территории бывшего Черкизовского рынка. Мы там построим 100-150 тысяч очень качественного жилья, мы уже начали строить с ГК ПИК. Будем весь район переселять», - Марат Хуснуллин.

На территории Черкизовского рынка уже идёт стройка первой очереди. И сейчас разрабатывается проектно-сметная документация второй очереди, уточнил вице-мэр.

«Но мы уже точно видим, что это до 150 тысяч квадратных метров хорошего качественного жилья, с хорошей транспортной доступностью. К концу года у нас уже будет проект планировки и мы будем четко понимать, сколько построим жилья и сколько человек переселим», - заключил он.

Программа реновации была принята прошлым летом, в нее вошел 5 171 дом. Жители ряда  домов от участия в программе отказались.

Реновация затронет около 1 миллиона москвичей. До 2032 года власти планируют построить более 20 миллионов квадратных метров жилья для переселения.

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