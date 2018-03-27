На месте промзоны "Медведково" построят жилье, детсады и сквер

На месте промзоны "Медведково" построят почти 400 тысяч квадратных метров жилья, два детских сада и большую школу.

Также тут появится сквер для жителей ближайших кварталов. Проект планировки уже утвержден, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Участок под реорганизацию расположен в границах района Южное Медведково в СВАО.

В настоящее время на этих землях стоят производственные здания ОАО "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций" – их снесут.

Проект будет реализован за счет средств инвестора.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщала, что до конца этого года в столице планируется утвердить проекты планировок территории 11 промышленных зон.