ГлавнаяГородНа месте промзоны "Медведково" построят жилье, детсады и сквер

На месте промзоны "Медведково" построят жилье, детсады и сквер

27 марта 2018 г. 214
Фото: © shutterstock.com

На месте промзоны "Медведково" построят почти 400 тысяч квадратных метров жилья, два детских сада и большую школу.

Также тут появится сквер для жителей ближайших кварталов. Проект планировки уже утвержден, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Участок под реорганизацию расположен в границах района Южное Медведково в СВАО.

В настоящее время на этих землях стоят производственные здания ОАО "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций" – их снесут. 

Проект будет реализован за счет средств инвестора.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщала, что до конца этого года в столице планируется утвердить проекты планировок территории 11 промышленных зон.

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