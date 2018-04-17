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На месте ТЦ "Зимняя вишня" будет сквер

17 апреля 2018 г. 494
Фото: © Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

В апреле планируется закончить весь документооборот по зданию торгового центра, а после 40 дней с момента трагедии — начать работы по сносу здания.

Стало известно, что власти Кемеровской области к 1 сентября нынешнего года планируют создать на месте торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 64 человека, парк или сквер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева.

"В апреле планируем закончить весь документооборот по зданию торгового центра, а после 40 дней с момента трагедии — начать работы по сносу здания. Наша цель – 1 сентября 2018 года на месте торгового центра обустроить парк или сквер", — сказал по данному поводу Цивилев.

Также есть официальная информация, что вопрос о размещении "какого-либо объекта" на месте ТЦ обсуждается совместно с кузбассовцами и родственниками погибших. Окончательное решение будет принято в мае.

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