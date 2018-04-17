ГлавнаяГородНа МКАД реконструируют сразу 3 развязки

На МКАД реконструируют сразу 3 развязки

17 апреля 2018 г. 668
Фото: © Global Look Press/Serguei Fomine

За прошедшие годы на пересечении МКАД с вылетными магистралями было реконструировано 14 крупных транспортных развязок. В будущем планируется создание дублеров на некоторых участках.

Стало известно, что в ближайшее время на Московской кольцевой автомобильной дороге будут реконструированы три развязки. Как сообщает РИА "Новости", они расположены на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в ряде районов, прилегающих к Кольцевой дороге, планируется обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе поселка Северный.

И вообще, за прошедшие годы на пересечении МКАД с вылетными магистралями было реконструировано 14 крупных транспортных развязок. В будущем планируется создание дублеров на некоторых участках.

Также, по словам заместителя столичного градоначальника, будут созданы новые удобные съезд.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
17 апреля 2018 г. 494
На месте ТЦ "Зимняя вишня" будет сквер 494
17 апреля 2018 г. 668
На МКАД реконструируют сразу 3 развязки 668
17 апреля 2018 г. 812
Правительство одобрило законопроект о комплексных кадастровых работах 812
17 апреля 2018 г. 783
6 шагов к идеальному переезду: как организовать и сколько это стоит 783
17 апреля 2018 г. 740
В Московской области поменялся куратор строительного комплекса 740
17 апреля 2018 г. 11762
Советский и российский фигурист Александр Жулин решил продать свою ква... 11762
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.