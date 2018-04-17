На МКАД реконструируют сразу 3 развязки

За прошедшие годы на пересечении МКАД с вылетными магистралями было реконструировано 14 крупных транспортных развязок. В будущем планируется создание дублеров на некоторых участках.

Стало известно, что в ближайшее время на Московской кольцевой автомобильной дороге будут реконструированы три развязки. Как сообщает РИА "Новости", они расположены на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в ряде районов, прилегающих к Кольцевой дороге, планируется обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе поселка Северный.

И вообще, за прошедшие годы на пересечении МКАД с вылетными магистралями было реконструировано 14 крупных транспортных развязок. В будущем планируется создание дублеров на некоторых участках.

Также, по словам заместителя столичного градоначальника, будут созданы новые удобные съезд.