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На неделю закроют три станции метро

22 марта 2018 г. 129

В привычном режиме "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" начнут работать 31 марта в 05:30.

Не самая приятная новость для пассажиров московского метро. Дело в том, что с 24 по 30 марта включительно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии. Речь идет о следующих станциях: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".

Таким образом, поезда будут курсировать между станциями "Выхино" и "Планерная". На время закрытия участка фиолетовой ветки Мосгортранс запустит компенсационные автобусы. А саму схему организации дорожного движения здесь изменят для максимально быстрого проезда наземного транспорта.

Ограничения для автомобилистов введут с 23 до 31 марта включительно. Более того, для некоторой разгрузки станции метро "Выхино" с 24 по 30 марта пригородные электрички будут следовать мимо платформы "Выхино" без остановки.

В привычном режиме "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" начнут работать 31 марта в 05:30.

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