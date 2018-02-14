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На Остоженке отреставрируют музей Тургенева

14 февраля 2018 г. 639

Во время реставрационных работ будут обустроены открытая терраса, стеклянный тамбур с металлическим каркасом при входе, два новых оконных проема и балкон с металлическим ограждением на втором этаже.

Стало известно, что Главгосэкспертиза наконец-то согласовала проект реставрации музея писателя Ивана Тургенева, который расположен на Остоженке.

Как сообщает РИА "Новости", этот дом-музей является федеральным памятником. Иван Тургенев жил в этом доме в 1850 году и описал его в рассказе "Муму". Интересный факт – построенный в 1819 году двухэтажный особняк принадлежал матери писателя.

Во время реставрационных работ будут обустроены открытая терраса, стеклянный тамбур с металлическим каркасом при входе, два новых оконных проема и балкон с металлическим ограждением на втором этаже.

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