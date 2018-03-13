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На проектирование московского метро выделено 10 миллиардов рублей

13 марта 2018 г. 414
Фото: © shutterstock.com

Проектирование станций, к строительству которых приступят через несоклько лет, позволяет создать задел на будущее.

Порядка 10 миллиардов рублей выделено на проектирование станций и линий метро, которые будут строиться после 2020 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заблаговременное проектирование новых объектов, которые будут строиться с 2021 по 2025 годы, позволяет создать задел на будущее, пояснил чиновник.

Он напомнил, что до 2020 года в столице собираются ввести в эксплуатацию 55 станций метро, 126 километров путей и шесть электродепо.  "При этом нужно думать о дальнейшей работе уже сейчас", - подчеркнул Хуснуллин.

До 2022 года в Москве планируют достроить Большую кольцевую линию метро, и уже сейчас прорабатывает возможность прокладки радиальных линий от новой кольцевой, отмечается на сайте стройкомплекса. 

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