На Русаковской улице ограничат движение из-за строительства метро

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения, на два месяца, до 31 марта, закроют две полосы из четырех по направлению в центр на участке Русаковской улицы от 2-го Полевого переулка до Сокольнической площади. Движение в область по трем полосам будет сохранено.

С 9 декабря была изменена схема организации движения в районе Сокольнической площади, напомнили ЦОДД. В связи с планируемыми ограничениями возможны проблемы в движении транспорта не только в районе строительства станции метро, но и на прилегающих участках – в частности, увеличится нагрузка на ТТК от проспекта мира до Русаковской улицы и от шоссе Энтузиастов до той же улицы. Также будут проблемы на Северо-Восточной хорде от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов, на МКАД от Ярославского шоссе до шоссе Энтузиастов и на шоссе Энтузиастов от МКАД до ТТК.

Водителям предлагают заранее выбирать пути объезда.