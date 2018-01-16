На Русаковской улице ограничат движение из-за строительства метро

С 1 февраля будет ограничено движение на участке Русаковской улицы в связи со строительством станции метро "Стромынка".
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения, на два месяца, до 31 марта, закроют две полосы из четырех по направлению в центр на участке Русаковской улицы от 2-го Полевого переулка до Сокольнической площади. Движение в область по трем полосам будет сохранено.
С 9 декабря была изменена схема организации движения в районе Сокольнической площади, напомнили ЦОДД. В связи с планируемыми ограничениями возможны проблемы в движении транспорта не только в районе строительства станции метро, но и на прилегающих участках – в частности, увеличится нагрузка на ТТК от проспекта мира до Русаковской улицы и от шоссе Энтузиастов до той же улицы. Также будут проблемы на Северо-Восточной хорде от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов, на МКАД от Ярославского шоссе до шоссе Энтузиастов и на шоссе Энтузиастов от МКАД до ТТК.
Водителям предлагают заранее выбирать пути объезда.
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