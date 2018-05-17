На трансформаторных станциях в Москве нарисуют граффити

С мая по август в Москве раскрасят 105 трансформаторных подстанций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"Объединенная энергетическая компания" продолжает мероприятия по художественному оформлению зданий ТП. В первую очередь граффити наносят на объекты, расположенные в непосредственной близости от наиболее оживленных мест города.
Красочно оформленные подстанции не только вносят разнообразие в городскую среду, но и реже подвергаются нападениям вандалов, отметили в столичной мэрии.
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