На трансформаторных станциях в Москве нарисуют граффити

С мая по август в Москве раскрасят 105 трансформаторных подстанций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Объединенная энергетическая компания" продолжает мероприятия по художественному оформлению зданий ТП. В первую очередь граффити наносят на объекты, расположенные в непосредственной близости от наиболее оживленных мест города.

Красочно оформленные подстанции не только вносят разнообразие в городскую среду, но и реже подвергаются нападениям вандалов, отметили в столичной мэрии.