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На ВДНХ до 1 июня закрыли центральную аллею

10 мая 2018 г. 300
Фото: © shutterstock.com

До 1 июня ограничен доступ пешеходов на центральную аллею ВДНХ от арки Главного входа до площади Промышленности, говорится на портале столичной мэрии.

Доступ ограничен в связи с работами по благоустройству. Как пояснила гендиректор ВДНХ Екатерина Проничева, работы близятся к завершению, гулять по аллее становится некомфортно, а во время дождя и небезопасно.

"Мы учли все обращения наших гостей и приняли решение ограничить доступ на центральную аллею — основные работы в этой зоне будут завершены к июню", - отметила Проничева.

Попасть на территорию ВДНХ можно будет через пропускные пункты  "Север-3" и "Север-2" со стороны Продольного проезда, "Хованский" (в районе улицы Хованской), "Лихоборский" (в районе Лихоборского проезда), "Совхозный" (в районе Совхозного проезда) и с улицы Сергея Эйзенштейна.

Во время закрытия центральной аллеи будет затруднен и частично ограничен доступ в некоторые павильоны. Так, закроют интерактивный музейный комплекс "Буран", несколько кафе, которые находятся на центральной аллее, и фудкорт у павильона N66 "Культура".

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