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На ВДНХ вернут скульптуры кроликов

5 февраля 2018 г. 1488
Фото: © shutterstock.com

Четыре полутораметровые скульптуры кроликов, украшавших павильон "Кролиководство", вернут на ВДНХ до конца февраля.

Скульптуры установят на парапете торцевых частей здания – с каждой стороны будет по паре кроликов, говорится на сайте столичной мэрии.

Подлинные скульптуры были демонтированы и утрачены в 1960-х годах после того, как павильон "Кролиководство" объединили с павильоном "Охота и звероводство". Новый скульптуры выполнены из декоративного бетона.

Реставрацию всего павильона собираются завершить до конца года. В ходе работ приведут в порядок лепной фрез с изображением кроликов над арками, отреставрируют девушек-кролиководов, которые украшают ниши арок на постаментах у входа и интерьеры павильона.

Павильон "Кролиководство" был построен в 1954 году, является объектом культурного наследия федерального значения.

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