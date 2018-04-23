На время чемпионата мира по футболу в Москве не будут отключать горячую воду

Во время проведения чемпионата мира по футболу ежегодного отключения горячей воды в Москве не будет, пишет "Российская газета".

Даты периода отключений жители могут уточнить на сайте online.moek.ru – там достаточно ввести адрес своего дома. Как и в предыдущие сроки, срок отключения для одного дома составит 10 дней.

Работы в общей сложности будут проведены в 70 тысячах зданий, среди которых 33 тысячи жилых домов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.