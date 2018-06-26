На юге Москвы вместо дворов построят парки

В микрорайоне рядом со станцией метро "Аннино" на юге Москвы вместо традиционных дворов появятся парки.

Речь идет о проекте жилого комплекса на Варшавском шоссе – дворы в ЖК спроектированы как парки с детскими площадками и скверами для отдыха, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В Северном парке, который войдет в состав комплекса, создадут площадки для занятий воркаутом, а в Южном парке дома расположат так, что образуется закрытый контур с дворами без машин.

Работы планируется завершить к середине 2019 года.