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На юге Москвы вместо дворов построят парки

26 июня 2018 г. 635
Фото: © shutterstock.com

В микрорайоне рядом со станцией метро "Аннино" на юге Москвы вместо традиционных дворов появятся парки.

Речь идет о проекте жилого комплекса на Варшавском шоссе – дворы в ЖК спроектированы как парки с детскими площадками и скверами для отдыха, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.  

В Северном парке, который войдет в состав комплекса, создадут площадки для занятий воркаутом, а в Южном парке дома расположат так, что образуется закрытый контур с дворами без машин.

Работы планируется завершить к середине 2019 года.

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