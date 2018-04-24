Началось строительство станции "Давыдково" Большой кольцевой

В Москве начали строить станцию метро "Давыдково" Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
На первом этапе специалисты выносят инженерные сети с территории строительной площадки и устанавливают ограждения станционного котлована.
Станция расположится в районе пересечения Аминьевского шоссе и Инициативной улице на западном участке Большого кольца.
Полностью строительство Большой кольцевой линии московского метро планируют завершить к 2023 году. На Большом кольце будет 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.
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