Напротив МИД установят памятник Евгению Примакову

Памятник государственному деятелю Евгению Примакову установят в сквере на Смоленской-Сенной площади в Москве напротив здания МИД, которое политик возглавлял в 1996-1998 годах, передает "Интерфакс".

Решение единогласно приняли на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Автором монумента стал скульптор Георгий Франгулян.

Предложение об установке памятника Примакову поддержал и нынешний глава МИД Сергей Лавров, а также мэр Москвы Сергей Собянин, департамент культурного наследия, Москомархитектура и депутаты муниципального округа Арбат.

С инициативой об установке памятника обратился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.