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Народная фан-зона: на Никольской появится памятный знак

14 июля 2018 г. 117
Фото: © shutterstock.com

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города придумать оформление памятного знака для Никольской улицы, где в дни проведения чемпионата мира по футболу образовалась своеобразная народная фан-зона.

В субботу Собянин прогулялся по центру Москвы и пообщался с болельщиками, после чего рассказал в своем блоге, что один молодой человек предложил установить "какой-нибудь знак на Никольской" в честь ЧМ.

"Идея неплохая, давайте посоветуемся", - написал мэр, предложив москвичам и гостям города направлять ему свои предложения.

Никольская улица примыкает к Красной площади, и с начала чемпионата мира, который стартовал 14 июня, улицу практически оккупировали российские и иностранные болельщики.

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