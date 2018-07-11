Насыщенность торговыми центрами: к концу года Москва догонит Питер

Насыщенность торговыми площадями на рынке Москвы по итогам полугодия достигла значения 418 кв. м на 1 тысячу жителей.

Согласно данным экспертов компании JLL, в первом полугодии в Москве было открыто три качественных торговых центра, совокупный объем арендуемых площадей которых составил 98500 кв. м.

В результате насыщенность торговыми площадями на рынке Москвы по итогам полугодия достигла значения 418 кв. м на 1 тысячу жителей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге аналогичный показатель равен 422 кв. м.

Однако руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова замечает, что до конца года в Москве заявлено еще 64400 кв. м новых качественных торговых площадей, а в Санкт-Петербурге – 6500 кв. м. Если состоится ввод всех анонсированных проектов, то показатели насыщенности в двух столицах сравняются, достигнув значения 423 кв. м на 1 тысячу жителей.

Таким образом, Москва догонит Петербург по обеспеченности торговыми площадями впервые за последние восемь лет. Тем не менее, оба города по-прежнему будут уступать по этому показателю ряду региональных миллионников: Самаре, Екатеринбургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду и Воронежу.