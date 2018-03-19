НАТО переезжает в новую ультрасовременную штаб-квартиру

НАТО переезжает в новую штаб-квартиру на бульваре Леопольда III в Брюсселе. Новое здание расположено напротив старой штаб-квартиры, где альянс функционировал с 1967 года.

Ранее генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что новое здание "представляет собой ключевой элемент и сильный символ преобразования, осуществляемого альянсом, чтобы окончательно вступить в XXI век".

Здание спроектировано с учетом защиты окружающей среды и снабжено ультрасовременными технологиями, которые позволят экономить до 30% электроэнергии. Система сбора дождевой воды обеспечит 90% потребности для технических нужд.

На переезд НАТО потратит 12 недель – за это время будет перемещено порядка 4 тысяч человек гражданского и военного персонала, национальных представительств и агентств НАТО, передает "Интерфакс". Деятельность организации на время переезда прерываться не будет.