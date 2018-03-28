Назвали победителей конкурса на архитектурный облик 2 станций метро

Завершился конкурс на создание архитектурного облика двух станций Большой кольцевой линии московского метрополитена. Победителями стали мастерская za bor (станция "Нагатинский затон") и архитектурная мастерская "Арх-Слон" (станция "Кленовый бульвар").

"Мы нашли новые, свежие идеи и имена людей. Это уже такая традиция, что у нас на конкурсах метро появляются новые звёзды архитектурного мира", — сказал по данному поводу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Необходимо напомнить, что первый участок новой кольцевой линии столичного метрополитена, состоящий из пяти станций, был запущен 26 февраля. Полностью строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года. На ней появится 31 станция, а общая протяженность кольца составит около 69 километров.