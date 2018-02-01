Названы крупнейшие застройщики Москвы

Крупнейшим застройщиком в Москве стала компания MR Group – на нее приходится 1,33 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 12 жилых и апартаментных комплексов, 11 бизнес-центров и 4 торговых объекта.

Второе место у Capital Group, на которую пришлось 1,3 миллиона квадратных метров: 9 жилых и апартаментных комплексов, 25 бизнес-центров и 6 торговых.

Третье место у группы компаний "Ташир". Суммарная стоимость проектов в портфеле компании составляет 771,6 тысяч квадратных метров: 2 жилых комплекса, 1 апартаментный, 4 бизнес-центра, 11 торговых центров, 1 логистический комплекс и 2 гостиницы.

На четвертом месте группа компаний "МонАРх" (663,7 тысячи квадратных метров), пятое у группы ПСН (576,2 тысячи квадратных метров), шестое у Plaza Development (529,3 тысячи квадратных метров), на седьмой строчке "Галс-Девелопмент" (529,3 тысячи квадратных метров), на восьмой - AEON Corporation (472,9 тысячи квадратных метров), девятое место у AFI Development (348,3 тысячи квадратных метро), замыкает десятку KR Properties (303,5 тысячи квадратных метров).

Всего в Москве и области насчитывается 31 компания, в портфеле которых и жилые, и коммерческие объекты в активной стадии реализации. При этом перевеса в сторону жилья или коммерции эксперты не наблюдают.