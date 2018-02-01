ГлавнаяГородНазваны крупнейшие застройщики Москвы

Названы крупнейшие застройщики Москвы

1 февраля 2018 г. 1188
Фото: © shutterstock.com

Специалисты компании "Метриум Групп" составили рейтинг девелоперов жилой и коммерческой недвижимости Москвы.

Крупнейшим застройщиком в Москве стала компания MR Group – на нее приходится 1,33 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 12 жилых и апартаментных комплексов, 11 бизнес-центров и 4 торговых объекта.

Второе место у Capital Group, на которую пришлось 1,3 миллиона квадратных метров: 9 жилых и апартаментных комплексов, 25 бизнес-центров и 6 торговых.

Третье место у группы компаний "Ташир". Суммарная стоимость проектов в портфеле компании составляет 771,6 тысяч квадратных метров: 2 жилых комплекса, 1 апартаментный, 4 бизнес-центра, 11 торговых центров, 1 логистический комплекс и 2 гостиницы.

На четвертом месте группа компаний "МонАРх" (663,7 тысячи квадратных метров), пятое у группы ПСН (576,2 тысячи квадратных метров), шестое у  Plaza Development (529,3 тысячи квадратных метров), на седьмой строчке "Галс-Девелопмент" (529,3 тысячи квадратных метров), на восьмой -  AEON Corporation (472,9 тысячи квадратных метров), девятое место у AFI Development (348,3 тысячи квадратных метро), замыкает десятку KR Properties (303,5 тысячи квадратных метров).

Всего в Москве и области насчитывается 31 компания, в портфеле которых и жилые, и коммерческие объекты в активной стадии реализации. При этом перевеса в сторону жилья или коммерции эксперты не наблюдают.

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
7
ПСН
Capital Group
Галс-Девелопмент
MR Group
AFI Development
ГК МонАрх
KR Properties
Вам также может быть интересно
1 февраля 2018 г. 1179
Застройщики продают все больше квартир в уже готовых домах 1179
1 февраля 2018 г. 1188
Названы крупнейшие застройщики Москвы 1188
1 февраля 2018 г. 1288
Для программы реновации подобрали 250 стартовых площадок 1288
1 февраля 2018 г. 2068
Первый участок Большого кольца метро заработает через месяц-полтора 2068
1 февраля 2018 г. 1333
Заммэра назвал худшие районы по уборке снега в Москве 1333
1 февраля 2018 г. 1010
За 10 лет в Петербурге расселили 42 тысячи коммуналок 1010
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.