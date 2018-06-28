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Названы самые дорогие города для проживания иностранцев

28 июня 2018 г. 284
Фото: © shutterstock.com

Москва заняла 17-ю строчку в списке городов для проживания в них иностранцев, составленной международной консалтинговой компанией Mercer.

Российская столица признана самым дорогим для иностранцев городом в Восточной Европе.

В десятку самых дорогих городов вошли Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул, Луанда, Шанхай, Нджамена, Пекин и Берн.  Самыми недорогими для иностранцев городами стали Бишкек, Тунис и Ташкент.

Рейтинг был составлен на основании действующих в марте 2018 года цен, в том числе, на аренду жилья. Также в качестве базовых измерений аналитики использовали обменные курсы того времени и международная корзина товаров и услуг, сообщает ТАСС.

Учитывались стоимость проезда на транспорте, бытовых товаров, одежды, услуг, продуктов питания, курс национальной валюты и инфляция.

В целом же из-за укрепления курсов национальных валют почти все европейские города в этом году подняли в рейтинге, отмечают эксперты.

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