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Небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити" полностью введен в эксплуатацию

27 декабря 2017 г. 1023

Мосгосстройнадзор  выдал разрешение на ввод башни "Восток" высотой 374 м

Комплекс "Башня Федерация" в "Москва-Сити" официально полностью введен в эксплуатацию. Мосгосстройнадзор сегодня завершил проведение всех необходимых экспертиз.

Дело в том, что вторая башня комплекса – "Восток" – была достроена лишь в ноябре. За прошедшие полтора месяца ведомство провело проверку здания требованиям энергоэффективности, безопасности, экологическим нормам. По итогам проверки комплексу выдано заключение о соответствии техническим регламентам, нормативным актам и проектной документации, оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Изначально комплекс "Федерация" был проектом Mirax Group Сергея Полонского. Работы начались в 2004 году, а в 2009 году в строй была введена "младшая" башня комплекса – "Запад".

Из-за финансовых трудностей и других сложностей Mirax Group несколько раз приостанавливала строительство второй части комплекса, а в 2013 году и вовсе вышла из проекта. Новым инвестором комплекса стала корпорация AEON, которая привлекла в качестве генерального подрядчика турецкую Renaissance Construction, а финансовым партнером проекта стал Сбербанк.

"Федерация" состоит из двух разновысотных зданий — 63-этажной башни "Запад" и башни 101-этажной башни "Восток". Башни соединены между собой шестиэтажным стилобатом, в котором размещен торговый комплекс. Площадь здания составляет 443 тыс. кв.м.

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