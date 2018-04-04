Небоскребов в Новой Москве не будет

На присоединенных территориях в этом году запланирован ввод 2,5 млн кв. м недвижимости.

На территории Новой Москвы идет активное дорожное и жилищное строительство, осваиваются большие пространства. Одно время говорили, что на присоединенных к столице территориях появятся небоскребы. Но на самом деле все оказалось иначе.

Итак, территорию Новой Москвы не планируется застраивать высотками и небоскребами. Об этом официально заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Необходимо напомнить, что некоторое время назад руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что на 2018 год запланирован ввод 2,5 млн кв. м недвижимости на присоединенных территориях, из которых 1,5 млн кв. м — это жилье и 1 млн кв. м. — прочие объекты.