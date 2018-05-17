Небоскребы на Краснопресненской набережной достроит Capital Group

Общая площадь объекта составит 233 тысяч кв. м. Также предусмотрено строительство трех 61-этажных башен высотой 270 метров.

Стало известно, что компания Capital Group планирует завершить строительство трех небоскребов на Краснопресненской набережной. Это произойдет в начале 2021 года.

В настоящее время завершен котлован под башнями премиального жилого комплекса, а также выполнено ограждение котлована и устройство стены в грунте по периметру участка, свайное поле и водопонижение.

По плану усилены конструкции в зоне влияния застройки. Сейчас завершаются подготовительные работы, ведется установка промежуточных вертикальных опор распорной части стилобата.

Общая площадь объекта составит 233 тысяч кв. м. В рамках проекта Capital Towers предусмотрено строительство трех 61-этажных башен высотой 270 метров, которые будут объединены общей стилобатной частью.