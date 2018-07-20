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Нелегальную аренду в Москве будут выявлять при помощи big data

20 июля 2018 г. 2151
Фото: © shutterstock.com

В Москве разработали механизм для выявления нелегальной аренды жилья при помощи анализа больших данных (big data), рассказал РБК глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Чиновник пояснил, что механизм уже протестирован и "в определенный момент" эти данные будут использованы.

Столичные власти уже используют систему для аналитики, но чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков налогов, следует внести изменения в законодательство.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, за девять месяцев 2017 года в городе нелегально сдали в аренду около 27 тысяч квартир. При этом ежегодно в столице в аренду предлагается 200-300 тысяч квартир.

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