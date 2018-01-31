Немосковские цены: 5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего

По оценкам экспертов Knight Frank, самый быстрый рост цен на недвижимость зафиксирован в столице Исландии Рейкьявике. Москва в этот раз не вошла даже в первую сотню лидеров рейтинга.

Недвижимость в мире дорожает не везде и не всегда. Это доказывает последний рейтинг Global Residential Cities Index (GRCI) от Knight Frank. Консалтинговая компания проанализировала динамику цен на жилье за прошлый год в крупнейших городах. В Москве, например, зафиксировано снижение цен на 2,2%. Город занял 135 строчку рейтинга, уступая даже Санкт-Петербургу, где жилье в прошлом году подорожало на 3,5%. Что касается первых пяти мест, то они распределились следующим образом:

№1 в рейтинге: Рейкьявик

Рост цен за год: 21,3%

Самый «горячий рынок» недвижимости расположен вовсе не в США или быстро-развивающейся Восточной Азии. Это звание неожиданно для всех уже несколько лет удерживает Исландия! По оценкам Knight Frank, в прошлом году цены на местную недвижимость взлетели на 21,3%. В целом, с 2011 г. средний рост «цен на квадраты» на острове составлял 9%.

Корни этого ралли нужно искать в кризисе 2008 г., когда остров оказался на грани краха из-за коллапса крупнейших банков. В результате, местный рынок строительства буквально замер на несколько лет и сейчас в Рейкьявике с населением всего в 123 тыс. человек не хватает предложения нового жилья. Правительство намерено в ближайшие несколько лет построить 9 тыс. новых квартир, но эти заявления так и не смогли остудить рынок.

№2 в рейтинге: Торонто

Рост цен за год: 18%

Если рынок Рейкьявика страдает от нехватки предложения, то в Торонто наоборот зафиксирован настоящий бум спроса. По данным местного издания Royal LePage, в конце прошлого года однушки продавались по 901 тыс долларов США.

Дело в том, что в сейчас на трудовой рынок выходит поколение миллениумов и молодые люди массово предпочитают переезжать в крупнейшие города страны – Торонто и Ванкувер – где зарплаты выше на 15-20%. Высокая потребность в жилье и подгоняет рыночные цены.

№3 в рейтинге: Будапешт

Рост цен за год: 15,3%

Рост цен на недвижимость в Будапеште связан с высоким интересом со стороны иностранных покупателей. Даже с учетом последнего подорожания, цена квадрата в городе смотрится дешевле, чем в соседней Вене. Для покупки перспективного варианта хватит даже бюджета московской двушки.

№4 в рейтинге: Гонконг

Рост цен за год: 15,1%

Город является финансовым центром Азии и развивается стремительными темпами. По мнению экспертов, Гонконг остается одним из самых привлекательных мест для инвестирования. Это связано с тем, что постоянный спрос на любую недвижимость в последнее время значительно превышает предложение, поскольку свободной площади для частного строительства строений здесь немного.

№5 в рейтинге: Амстердам

Рост цен за год: 13,8%

В столице Нидерландов стоится не очень много жилья. Подорожание произошло за счет того, что в 2017 году на рынок было выставлено большое количество домов, которые расположены рядом с каналами Хиренграхкт и Кайзерсграхт. Довольно вяло ведется строительство многоэтажных домов на окраинах столицы, что позволяет увеличивать цены на уже построенное жилье.