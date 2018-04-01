Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

После страшной трагедии в Кемерове тотальные проверки систем безопасности проходят по всей стране. Под особым контролем - торговые центры, развлекательные комплексы и крупные супермаркеты, места, которые ежедневно посещают тысячи людей. Из-за серьезных нарушений в столице уже закрыты несколько объектов. Кто экономит на нашей безопасности?

Первая волна проверок прокатилась по Москве уже на следующий день после страшного пожара в Кемерове. Во всех торговых центрах руководители не могли не знать, что к ним придут, но в большинстве даже не попытались создать видимость того, что у них все под контролем. Людей в форме явно не ждали. И почти в каждом центре — десятки нарушений.

Владельцы торговых центров валят вину на арендаторов, арендаторы на инженеров. В итоге концов не найти. ТЦ "Подсолнухи" на Открытом шоссе: здесь неисправной оказывается главная часть системы безопасности — экстренное оповещение о пожаре. Эвакуационный выход превратили то ли в бар, то ли в курилку. На полу - горы окурков и недопитые бутылки с алкоголем. Щиты с пожарными рукавами и огнетушителями закрыты. Ключей нет.

Главный в торговом центре по пожарной безопасности в спешке пытается найти ключ, но не может и ломает дверь вручную. А там - пустота. Валить приходится на воров: "У нас рукава воруют, арматуры воруют, наконечники с рукавов воруют".

ТРЦ "Алтуфьевский" на одноименном шоссе. Пожарная сигнализация здесь все-таки сработала, но ее едва слышно. Посетители не спеша идут вниз по обесточенным эскалаторам, за ними лениво наблюдают сотрудники торгового центра. Никто даже не думает отработать эту, пусть и учебную, эвакуацию по правилам. Ведь в случае пожара, люди здесь окажутся в ловушке - одна из главных эвакуационных дверей закрыта.

В ТЦ "Принц Плаза" на Профсоюзной просроченными оказались сразу все огнетушители. В "Вешняках" вообще нет датчиков обнаружения дыма.

Масштабы нарушений поражают. Все противопожарные системы должны закладываться еще на стадии проектирования, но не закладываются. На языке бизнеса это называется сокращение издержек, в переводе на русский это означает — нам плевать на то, что с вами будет.

Даже те, кто горел, не сделал никаких выводов. Летом прошлого года на Дмитровском шоссе вспыхнул торговый центр РИО, огонь с огромной скоростью перекидывался с одного павильона на другой, пострадали 9 человек. Жертв удалось избежать только благодаря героизму спасателей и сотрудников, которые до последнего выводили людей. Из-за неправильной планировки дым очень быстро распространился по зданию. Кроме того, по словам очевидцев, не сработала система оповещения. Оказалось, что даже после сильного пожара здесь продолжают экономить на безопасности.

Постоянные пожары ничему не научили и руководство строительного рынка "Славянский мир". Он традиционно горит два раза в год, но на нарушения и здесь упорно предпочитают закрывать глаза. Баллоны с пропаном, бутылки с взрывоопасной жидкостью заставлены повсюду в несколько рядов. Даже страшно представить, что здесь будет в случае пожара.

Именно такое наплевательское отношения к системам безопасности привело к одному из самых крупных пожаров за последние 30 лет. Осенью прошлого года 55 тысяч квадратных метров строительного рынка "Синдика" за несколько часов огненного ада превратились в руины. На кадрах начала пожара дым уже застилает второй этаж, а ни одна из систем автоматического пожаротушения так и не сработала. К счастью, посетителей было не так много, и огонь распространился не так быстро.

Понятно, что особое внимание прокуроров и инспекторов МЧС - к детским зонам и кинотеатрам. И, как выяснилось, не зря.

"Проверкой в кинотеатре было установлено, что из четырех залов в двух эвакуационные выходы были закрыты на ключ или же захламлены. Трагедия, которая произошла в городе Кемерово, еще раз призывает нас соблюдать законодательство о пожарной безопасности", - подчеркнул старший помощник прокурора СВО Москвы Сергей Шведов.

К концу недели, когда шла уже пятая волна проверок, во многих торговых центрах, наконец, засуетились. Вот в ТЦ "Вейпарк" на 71-м километре МКАД торопливо ставят огнетушители на места, появились новенькие планы эвакуации - на них даже не успели поставить печати и подписи. В прокуратуре обещают, что нарушителей ждут штрафы в сотни тысяч рублей и даже закрытие. Хотя, всем, казалось бы, понятно, что пугать должны вовсе не штрафы, а страх - если не за чужие жизни, то за собственную свободу.