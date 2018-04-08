Невыученный урок: владельцы ТЦ продолжают играть с огнем

На этой неделе мы вновь увидели насколько уязвимы и небезопасны гигантские торговые центры. В Москве горел "Персей для детей", точнее, фабричные склады, расположенные над детскими магазинами. Погиб один из сотрудников, шестеро спасателей пострадали при тушении. А началось все с неисправного светильника - такова основная версия МЧС. Что же заставляет владельцев торговых центров в буквальном смысле играть с огнем?

Густой дым вырывается из окон верхних этажей торгового центра "Персей". В считаные минуты десятки пожарных машин заполняют квартал, в воздухе барражируют вертолеты, кого-то спешно вывозят на носилках. Но вывести успевают не всех.

"К сожалению, один работник торгового комплекса дезориентировался в дыму и погиб", - сообщил Илья Денисов, начальник ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные, спасая людей, боролись с огнем буквально до потери сознания. Шестеро оказались в больнице. "Поднялись на шестой этаж в складские помещения, там уже в противогазах работали, через какое-то время почувствовал себя плохо", - рассказал Антон Юдин, командир отделения 15-й пожарно-спасательной части 23-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве.

И опять - бывшая фабрика, перестроенная под торговый центр. На двух верхних этажах оставили склады с пряжей, они и загорелись. "Персей" проверяли всего месяц назад, выявили "незначительные" нарушения пожарной безопасности. Их, судя по всему, так и не устранили. Даже страшные уроки Кемерова владельцы торговых центров никак не усвоят.

В торговом комплексе "Подсолнухи" на Открытом шоссе надзорные органы побывали на прошлой неделе, выдали кипу предписаний. Но и сейчас в ТЦ - закрытый пожарный выход и погасшие таблички эвакуации, в пожарном коробе нет огнетушителя. Все эти замечания проверка выявила неделю назад, но, похоже, все, что сделало руководство центра с тех пор — вымуштровало охрану. Администратор спешно отвозит на место тележки, заграждавшие пожарный выход, а в пропавших огнетушителях винит менеджера продуктового магазина, которая за пять минут находит баллоны на складе.

В столице уже вторую неделю проверяющие трясут торговые центры. Нарушения — в каждом третьем. Некоторые — за гранью понимания. В крупнейшем торговом комплексе в Москва-Сити после того, как сработала сигнализация, в ресторане на верхнем этаже официанты выставили счета сразу всем посетителям. Без объяснений. Посетитель ресторана рассказывает, что в помещении звука эвакуационной тревоги слышно не было, официанты же, ничего не объявив, 10-15 минут спокойно собирали деньги. "И только после того, как у всех собрали, вышел администратор и сказал, что вот, как бы эвакуация, выходите", - рассказывает мужчина.

Никто не знал, что эвакуация – тренировочная, но администратору выручка с десяти столов оказалась важнее спасения людей. Сперва заплати, а дальше выходи, как можешь. И если успеешь.

"Во-первых, это говорит о низкой культуре пожарной безопасности, во-вторых, о безответственности, безалаберности и хамском отношении. Здесь мы видим, что людям просто плевать на себя, на своих сотрудников, на посетителей и так далее", - говорит Никита Янковой, президент общественной организации "За безопасный город".

В некоторых проверках доходило до грустного абсурда - кассиры в самой пожароопасной зоне даже не знали, куда сообщить о возгорании. В одном из магазинов аварийный выход и вовсе не смогли отыскать за картонными коробками, пластмассой и кабелями. Рядом — электрощитовая. Замыкание — и все это моментально вспыхнет.

Впрочем, часть нарушителей, наконец, засуетилась. В одном из кинозалов, где раньше охранник запирал двери во время сеанса – "от назойливых детей" - двери уже не закрывают на ключ, о чем даже гордо крупными буквами написали на входе. В магазинах пожарной защиты раскупили все, что попалось под руку. Прилавки — полупустые, остались одни муляжи.

"Огнетушители разобрали полностью. Их приобрести сейчас очень сложно, заводы загружены на 2-3 месяца вперед, спрос вырос колоссально", - рассказал Александр Грек, специалист отдела продаж пожарной автоматики.

Современная противопожарная система стоит около 3 миллионов рублей. Менять или обновлять нужно в основном огнетушители, да и то раз в пять лет. Но экономия для владельцев торговых центров часто перевешивает ценность человеческих жизней. Если реальные трагедии не учат бизнесменов ответственности, то помогут гигантские штрафы и тюремные сроки.