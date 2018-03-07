Новая Москва: 25% новостроек — малоэтажные и среднеэтажные ЖК

В первом квартале нынешнего года в Новой Москве будет сдано 140 тысяч квадратных метров жилья.

В Новой Москве весьма активно идет строительство жилых комплексов, присоединенные к столице территории осваиваются довольно быстрыми темпами.

И вот, руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина заявил, что за пять с половиной лет в ТиНАО ввели 10 миллионов квадратных метров жилья. Интересно, что около 25% из них составляют малоэтажные и среднеэтажные дома.

"В Новомосковском округе, в так называемом первом поясе урбанизации Новой Москвы, преобладает многоэтажное жилое строительство, а на более удаленных от МКАД территориях строится по большей части малоэтажное жилье", — сказал Жидкин.

Всего же в первом квартале нынешнего года в Новой Москве будет сдано 140 тысяч квадратных метров жилья. А это около 10% от годового плана.