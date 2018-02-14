Новая Москва: стоимость квадратного метра превысила 100 тыс. рублей

На фоне снижения предложения средневзвешенная цена на рынке Новой Москвы незначительно выросла и зафиксировалась на уровне 100,3 тыс. рублей.

По итогам января 2018 года на рынке новостроек Новой Москвы объем предложения относительно конца прошлого года снизился по всем показателям.

Так, по количеству квартир на реализации снижение составило 3%, по количеству реализуемых корпусов показатель понизился на 6%, а по объему квартир в экспозиции падение равняется 14%. Однако эксперты компании "БЕСТ-Новострой" отмечают, что на фоне снижения предложения средневзвешенная цена на рынке Новой Москвы незначительно выросла и зафиксировалась на уровне 100,3 тыс. рублей.

В общем, на рынке новостроек Новой Москвы сохраняется стабильно высокий уровень спроса. Его, прежде всего, поддерживают доступные ставки по ипотеке и скидки от застройщиков.