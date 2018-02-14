ГлавнаяГородНовая Москва: стоимость квадратного метра превысила 100 тыс. рублей

Новая Москва: стоимость квадратного метра превысила 100 тыс. рублей

14 февраля 2018 г. 632
Фото: © Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

На фоне снижения предложения средневзвешенная цена на рынке Новой Москвы незначительно выросла и зафиксировалась на уровне 100,3 тыс. рублей.

По итогам января 2018 года на рынке новостроек Новой Москвы объем предложения относительно конца прошлого года снизился по всем показателям.

Так, по количеству квартир на реализации снижение составило 3%, по количеству реализуемых корпусов показатель понизился на 6%, а по объему квартир в экспозиции падение равняется 14%. Однако эксперты компании "БЕСТ-Новострой" отмечают, что на фоне снижения предложения средневзвешенная цена на рынке Новой Москвы незначительно выросла и зафиксировалась на уровне 100,3 тыс. рублей.

В общем, на рынке новостроек Новой Москвы сохраняется стабильно высокий уровень спроса. Его, прежде всего, поддерживают доступные ставки по ипотеке и скидки от застройщиков.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
14 февраля 2018 г. 254
Дальневосточному округу выделят 55,6 млрд. рублей 254
14 февраля 2018 г. 632
Новая Москва: стоимость квадратного метра превысила 100 тыс. рублей 632
14 февраля 2018 г. 640
На Остоженке отреставрируют музей Тургенева 640
14 февраля 2018 г. 752
30% покупателей выбирают почти готовые объекты 752
14 февраля 2018 г. 5003
Гражданская жена "Иванушки" Олега Яковлева начинает битву за его насле... 5003
14 февраля 2018 г. 1001
Михаил Мень: проблемы дольщиков решатся в 2022 году 1001
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.