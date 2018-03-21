Новая набережная появится в Москве

Она протянется от бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили

Новая пешеходная набережная появится от бывшего Бадаевского завода до района Фили, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас прорабатывается проект новой пешеходной набережной от территории Бадаевского пивоваренного завода до территории научного объединения им. Хруничева и далее – до района Фили.

"Это будет полноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города. Также организация этой набережной создаст пешеходную проницаемость для районов, расположенных вдоль реки", - сказал вице-мэр.

Он отметил, что сегодня столичная градостроительная политика направлена на создание максимально удобных и комфортных пространств в городе, в том числе, организацию новых набережных.

Парк и пешеходную набережную на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода обустроит компания Capital Group.

Во вторник Capital Group представила проект застройки территории одного из старейших пивоваренных предприятий России – Бадаевского завода.

Проект предполагает сохранение промышленных зданий XIX века и строительство около 100 тыс. кв. м. жилья премиум-класса. Согласно концепции швейцарского архбюро Herzog & de Meuron, дома будут расположены на 35-метровых колоннах и как будто парить в воздухе. Это второй проект бюро в России после кампуса D3 в "Сколково".

"В этих зданиях планируется разместить культурный и детский досуговый центры, наделить их общественной функцией. А в воссоздаваемом здании планируется открыть пивоварню", - рассказал архитектор Пьер де Мерон.