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Новая набережная появится в Москве

21 марта 2018 г. 428

Она протянется от бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили

 

 

Новая пешеходная набережная появится от бывшего Бадаевского завода до района Фили, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас прорабатывается проект новой пешеходной набережной от территории Бадаевского пивоваренного завода до территории научного объединения им. Хруничева и далее – до района Фили.

"Это будет полноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города. Также организация этой набережной создаст пешеходную проницаемость для районов, расположенных вдоль реки", - сказал вице-мэр.

Он отметил, что сегодня столичная градостроительная политика  направлена на создание максимально удобных и комфортных пространств в городе, в том числе, организацию новых набережных.

Парк и пешеходную набережную на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода обустроит компания Capital Group.

Во вторник Capital Group представила проект застройки территории одного из старейших пивоваренных предприятий России – Бадаевского завода.

Проект предполагает сохранение промышленных зданий XIX века и строительство около 100 тыс. кв. м. жилья премиум-класса. Согласно концепции швейцарского архбюро Herzog & de Meuron, дома будут расположены на 35-метровых колоннах и как будто парить в воздухе. Это второй проект бюро в России после кампуса D3 в "Сколково".

"В этих зданиях планируется разместить культурный и детский досуговый центры, наделить их общественной функцией. А в воссоздаваемом здании планируется открыть пивоварню", - рассказал архитектор Пьер де Мерон.

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Хуснуллин Марат Шакирзянович
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