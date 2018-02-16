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Новый адрес для американского посольства насмешил Собянина

16 февраля 2018 г. 6392

Мэр Москвы Сергей Собянин посмеялся над предложением переименовать улицу у посольства США в Североамериканский тупик.

Предложение дать безымянному внутридворовому проезду к Дому Наркомфина наименование Североамериканский тупик направил в столичную мэрию глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он также предложил присвоить старому зданию американского посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом 1. Сейчас дипломатические представительство располагается по адресу: Большой Девятинский переулок, дом 8.

Услышав вопрос, Собянин лишь рассмеялся в ответ и комментировать инициативу не стал, передает РИА Новости.

Свое предложение Дегтярев высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России, в площадь Бориса Немцова.

Между тем, глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США не против переименования улиц, на которых стоят американские посольства в Турции и России. Позде городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц признала переименование улицы у посольства США невозможным: проезд является обычной придомовой территорий, и по закону города Москвы не подлежит наименованию.

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