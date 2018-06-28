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Новый дом для морских котиков и нерп в Москве начнут строить до конца года

28 июня 2018 г. 159
Фото: © shutterstock.com

До конца года в Московском зоопарке начнется строительство нового павильона "Ластоногие", проект здания утвердила Москомархитектура.

Площадь сооружения составит 5,4 тысячи квадратных метров. Там разместится комплекс из шести бассейнов, где будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи. Также запланировано место для белух, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Бассейны глубиной от 3,5 до 7 метров будут располагаться на улице. Бассейны наполнят соленой водой и создадут эффект искусственной волны, чтобы условия для северных ластоногих были максимально приближены к естественной среде их обитания.

Посетители смогут рассмотреть животных с близкого расстояния – смотровая зона будет на одном уровне с водой.

Кроме того, в Московском зоопарке в этом году начнут создавать крупнейший в Европе инсектарий, а также павильоны "Арктика" и "Амазония".

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