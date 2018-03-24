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Новый участок желтой ветки московского метро поедет к лету

24 марта 2018 г. 102

Протяженность участка составит 14,2 километра. Он соединит семь новых станций и сделает метро доступнее для 600 тысяч жителей города

Участок Калининско-Солнцевской линии Московского метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовк" планируют запустить в начале этого лета, сообщил в субботу журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

 

"Мы все силы перебрасываем на Калининско-Солнцевскую линию. За два-три дня будет привлечено дополнительно 1,5 тысячи человек для сдачи этой линии. Мы планируем по этой линии поехать в начале лета", - сказал Марат Хуснуллин.

 

На сегодняшний день готовность станций на этой линии разная, уточнил он. Например, "Рассказовка" готова на 98%, к концу апреля ее должны принять уже сотрудники метрополитена. Еще одна станция - "Новопеределкино" готова на 96%, ее планируется сдать уже к середине мая. К этому же сроку работы должны быть закончены работы на станции "Боровское шоссе".

 

"Мичуринский проспект" - станция более сложная, она должна еще быть увязана с Большой кольцевой линией, отметил вице-мэр. По его словам, сейчас идет увязка проектных решений двух станций, увязка большого транспортно-пересадочного узла.

 

"2018 год войдет в историю метростроения Москвы, потому что мы уже с начала года сдали восемь станций. Это вообще лучший результат за всю историю метростроения Москвы", - заключил вице-мэр.

 

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро включает семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Его протяженность составляет 14,2 километра. Новый участок сделает метро доступнее для 600 тысяч москвичей из прилегающих районов.

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