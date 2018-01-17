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Объем предложения в Новой Москве упал на 30%

17 января 2018 г. 495

Согласно исследованиям экспертов компании "БЕСТ-Новострой", объем экспозиции в Новой Москве в течение прошлого года постепенно снижался. Например, в IV квартале 2017 года количество квартир на первичном рынке на присоединенных территориях уменьшилось почти на 700 лотов.

Эксперты также отмечают, что в 2017 году в данной локации была продолжена тенденция 2016-го — развитие рынка первичной недвижимости за счет выхода новых проектов комфорт-класса. Всего же за прошедший год в Новой Москве было выведено  всего три новых проекта, остальное пополнение предложения происходило за счет выхода на рынок новых корпусов в уже строящихся проектах.

В целом к началу 2018 года предложение на первичном рынке Новой Москвы насчитывает 8,1 тыс. квартир общей площадью 426 тыс. кв. м. А еще год назад было представлено 11,15 тыс. квартир общей площадью свыше 600 тыс. кв. м.

"Специальные ипотечные предложения от банков и застройщиков, планомерное развитие инфраструктуры на присоединенных территориях и доступные цены на квартиры в данной локации обеспечили новостройкам Новой Москвы стабильно высокий спрос. При этом в прошлом году мы наблюдали увеличение доли покупок двух- и трехкомнатных квартир, что свидетельствует о растущем интересе к новостройкам Новой Москвы со стороны семейных покупателей", — резюмирует председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

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