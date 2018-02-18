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Общие пробки и общие проблемы: Москва и область стали единым целым

18 февраля 2018 г. Ирина Баранова 1253
Фото: © shutterstock.com

Токио, Лондон, Париж, Нью-Йорк. Теперь список мегаполисов, объединенных в агломерации, пополнит и Москва. Столицу и Подмосковье объединил Сочи и Российский инвестиционный форум: Сергей Собянин и Андрей Воробьев подписали соглашении о развитии двух регионов. Совместные решения общих вопросов и проекты, которые касаются каждого.

Кто скажет, что агломерация — пустое дело, тот в пробках московских не стоял. Причем московскими их называют, даже когда машины коптят окна подмосковного Реутова или Балашихи. Наша агломерация — это более 20 миллионов жителей Москвы и области, которые перемещаются в границах Подмосковья. У нас общий воздух, вода, электрички, дороги, мусор и проблемы.

"Раньше основная проблема заключалась в личностях глав субъектов. Знаменитое противостояние между Лужковым и Громовым было очень известным и приводило к очень серьезным проблемам - в транспортной системе, уже не говоря о бюджете", - пояснил политолог Дмитрий Абзалов.

Если необратимости проблем избежать удалось за последние годы, то свести их к нулю одного желания и взаимодействия действующих глав регионов стало недостаточно. Мэр Собянин и губернатор Воробьев подписали важное соглашение, оно касается буквально каждого в нашем регионе.

"Мы, по большому счету, стали давно уже единым экономическим и социальным пространством, единым целым. И без совместных усилий, без координации действий, без создания совместных программ развиваться региону очень сложно", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он поблагодарил Андрея Воробьева за тесное сотрудничество при подготовке стратегически важного документа. Губернатор Подмосковья соглашение развития назвал мощным толчком в решения самых сложных проблем: "Сегодня это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве и Подмосковье. Это вопросы транспорта, вопросы чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом наших детей, дачников".

Проблемы дачников, как известно, начинаются с пробок. Питательной средой для них стали новые жилые районы Подмосковья и узкая въездная трасса в Москву, строительство торговых центров вдоль внешней стороны МКАД при отсутствии дополнительных полос для съезда и выезда на внутреннюю. В подписанном соглашении эти и не только аспекты учтены, пути решения найдены.

"Собянину удалось договориться с руководством РЖД о московских диаметрах. И как будут обустроены московские диаметры за пределами границ Москвы — чрезвычайно важный вопрос, здесь требуется не только тонкая планировочная работа, но и политическое согласие сторон", - комментирует Михаил Блинкин, директор Института экономики трнаспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики".

1 миллион 250 тысяч дачных участков в Подмосковье принадлежат москвичам, это больше половины от всех в Московской области. Без согласованности двух субъектов невозможны комфортные дороги в садовых товариществах.

Унылые горы мусора, которые скапливались десятилетиями, - решение проблемы возможно только совместное, ведь сегодня в область свозят отходы и Москвы.

Восстановление лесов, очистка воды, детский отдых московских детей в Подмосковье — все учтено в новом документе, который, по мнению экспертов, может расширяться. А опыт совместной работы пригодится другим регионам.

Не политический или теоретический, а четкий и практичный документ. К этому пришли все мегаполисы в развитых странах — агломерации Парижа, Лос-Анджелеса, Шанхая, Токио. Сочинское соглашение изменит жизнь в самой большой агломерации Европы — московской.

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