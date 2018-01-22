Общие собрания жильцов могут перевести в онлайн-режим

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил инициативу по проведению собраний жильцов в Интернете. Сервис планируется создать на базе "Активного гражданина".
Идея прозвучала в понедельник на заседании Общественной палаты. Председатель комиссии ОП по ЖКХ и капремонту Александр Козлов обратился к мэру с соответствующей просьбой, отметив, что портал "Активный гражданин" положительно зарекомендовал себя в ходе голосования по программе реновации.
"Инициативная группа, которая якобы выражает мнение всего дома, порой не выражает никого, кроме самих себя. И возникают параллельные такие же инициативные группы, которые требуют прямо противоположного. И самые маленькие вопросы превращаются практически в неразрешимые проблемы. Поэтому, конечно, хорошо было бы иметь такие электронные площадки для внутридомового голосования жителей", — сказал Собянин.
Мэр напомнил, что решение об использовании электронных опросов, согласно Жилищному кодексу, должно быть принято на очном собрании жителей – только тогда решения, принятый в дальнейшем в электронной форме, будут легитимными.
"Если такого решения нет, то это такая площадка для обсуждения, что в принципе уже неплохо", - добавил Собянин.
Мэр считает, что переход от очных собраний к электронному формату вряд ли будет массовым, но прецеденты необходимо создавать.
Общественная палата дала данному проекту рабочее название — "Электронный дом", передает "Интерфакс".
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