Общие собрания жильцов могут перевести в онлайн-режим

Идея прозвучала в понедельник на заседании Общественной палаты. Председатель комиссии ОП по ЖКХ и капремонту Александр Козлов обратился к мэру с соответствующей просьбой, отметив, что портал "Активный гражданин" положительно зарекомендовал себя в ходе голосования по программе реновации.

"Инициативная группа, которая якобы выражает мнение всего дома, порой не выражает никого, кроме самих себя. И возникают параллельные такие же инициативные группы, которые требуют прямо противоположного. И самые маленькие вопросы превращаются практически в неразрешимые проблемы. Поэтому, конечно, хорошо было бы иметь такие электронные площадки для внутридомового голосования жителей", — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что решение об использовании электронных опросов, согласно Жилищному кодексу, должно быть принято на очном собрании жителей – только тогда решения, принятый в дальнейшем в электронной форме, будут легитимными.

"Если такого решения нет, то это такая площадка для обсуждения, что в принципе уже неплохо", - добавил Собянин.

Мэр считает, что переход от очных собраний к электронному формату вряд ли будет массовым, но прецеденты необходимо создавать.

Общественная палата дала данному проекту рабочее название — "Электронный дом", передает "Интерфакс".