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Омбудсмены проведут свои проверки детских зон в московских ТЦ

26 апреля 2018 г. 225
Фото: © shutterstock.com

Уполномоченные по правам человека и правам ребенка в Москве собираются организовать свои проверки детских зон отдыха, расположенных в торговых центрах, сообщила РИА Новости столичный омбудсмены по правам человека Татьяна Потяева.

Стандарты по размещению зон отдыха и количеству эвакуационных выходов в детских зонах в ТЦ должны быть приняты на федеральном уровне, и сегодня это уже прорабатывается, отметила она. На уровне города можно ужесточить контроль, чем сейчас и занимается прокуратура, однако и омбудсмены проведут свои проверочные мероприятия, добавила Потяева.

Она напомнила, что в прошлом году уполномоченные провели 75 проверок различных объектов, а в планах на этот год – включение в перечень торговых центров.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что необходимо проработать и правовой статус работников детских зон в торговых центрах. Проблема стала еще острее после кемеровской трагедии, подчеркнул он.

"Как только мы стали выяснять и стали обращаться во все инстанции, в которые только можно обратиться, мы получили ответы: "Мы отвечаем только за пожарную безопасность" или "Мы вообще ни при чем". То есть правовой статус этого совершенно не ясен. Не ясно также, каким людям доверяют детей, какая там ответственность", — пояснил Бунимович, выразив надежду, что удастся разобраться в этой ситуации и выяснить, кто и в каких помещениях имеет право работать.

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли более 60 человек, большинство из которых – дети. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены детские игровые зоны и несколько залов кинотеатра.

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