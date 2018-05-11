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Омск консервирует метро, но крест на нем не ставит

11 мая 2018 г. 456
Фото: © shutterstock.com

Правительство Омской области решило законсервировать метрополитен, проект будет разработан уже в текущем году.

При этом дополнительные средства на консервацию выделять не будут – 80 миллионов рублей перераспределят в рамках транспортной госпрограммы, пишут местные СМИ.

Заместитель председателя областного правительства Игорь Бондарев напомнил, что работы по строительству метро уже давно не ведутся, но объекты не законсервированы, что является нарушением закона - Ростехнадзор уже неоднократно штрафовал заказчика.

Однако перед консервацией потребуется укрепить котлованы на станции "Заречная", где разрушающиеся конструкции начинают угрожать сохранности дороги и жилым домам.  

Власти, тем не менее, собираются вернуться к проекту, когда позволят финансовые возможности.  "Принятием решения о консервации мы на объекте крест не ставим. Варианты просматриваются", - заявил первый вице-губернатор Омской области  Валерий Бойко.

Строительство метро в Омске велось 26 лет, за это время построили только станцию "Пушкинская" – для жителей открыли подземный переход. Станции "Заречная" и "Кристалл" после укрепления котлованов законсервируют, пишет портал Om1.ru.

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